Organizedeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Organizedeki yangın kontrol altına alındıGAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organizedeki yangın kontrol altına alındı



GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 22 itfaiye aracı ile 55 itfaiye eri müdahale etti. Yangının çıktığı depoda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi

Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu

Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti