Son Dakika Haberleri: Organizedeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Organizedeki Yangın Kontrol Altına Alındı

1 saat önce

Organizedeki yangın kontrol altına alındıGAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organizedeki Yangın Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Organizedeki yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasının deposunda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 22 itfaiye aracı ile 55 itfaiye eri müdahale etti. Yangının çıktığı depoda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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