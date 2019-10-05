Son Dakika Haberleri: Organları 3 hastaya umut oldu
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Organları 3 hastaya umut oldu

39 dakika önce

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hasta için umut oldu.

Organları 3 hastaya umut oldu, System.String[]

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hasta için umut oldu.


Burdur'da yaşayan Selvet Bilge (61), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen Bilge'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekiplerince nakil operasyonu başlatıldı.

Bilge'nin karaciğeri Isparta'daki hastaya, böbrekleri ise Konya ve Antalya'daki hastalara nakil için ambulanslarla yola çıkarıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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