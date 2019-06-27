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Organları 3 kişiye hayat olacak

29 dakika önce

SAMSUN'da özel bir hastanede beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören 64 yaşındaki Bayram Özcan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

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SAMSUN'da özel bir hastanede beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören 64 yaşındaki Bayram Özcan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Özcan'dan alınacak iki böbrek ve karaciğerin üç hastaya umut olacağı belirtildi.
İstanbul'da yaşayan 1 çocuk babası emekli olan Bayram Özcan, 11 gün önce Sinop'ta oturan anne ve babasını ziyarete gitti. Burada aniden bayılarak fenalaştı. Yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan, yapılan müdahale sonrasında Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beynine pıhtı attığı belirlenen Özcan'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken bugün beyin ölümü gerçekleştiği belirledi. Doktorların görüştüğü eşi Fadime Özcan ve kızı Merve Tamer organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine organların çıkarma işlemini yapacak cerrah ekibi hastaneye geldi. Bayram Özcan'ın ameliyatla alınacak karaciğerinin İstanbul'da, bir böbreğinin Antalya diğer böreğinin ise Ankara'daki hastalara nakledileceğini belirtildi. 
Babasının organlarının başka bedenlerde yaşamasını istediklerini belirten Merve Tamer, "Babamın organlarını bağışlama kararı aldık. Bize bir vasiyeti yoktu ama onun da böyle düşüneceğine inanıyorum. Organları başka insanlara yaşam imkanı verecek" dedi. Fadime Özcan da büyük bir acı yaşadıklarını söyleyerek beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından doktorların kendileriyle görüştüğünü ardından organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, İstanbul, Bayram Özcan, Samsun, Güncel
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