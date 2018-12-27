Son Dakika Haberleri: Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Organları 3 Kişiye Umut Oldu

1 saat önce

Yalova'da beyin kanaması geçirerek hayata veda eden Nazım Tunç'un organları Bursa ve İstanbul'da 3 kişiyi hayata bağladı.

Organları 3 Kişiye Umut Oldu, System.String[]
Yalova'da beyin kanaması geçirerek hayata veda eden Nazım Tunç'un organları Bursa ve İstanbul'da 3 kişiyi hayata bağladı.

Yalova'nın Kılıç köyünde yaşayan 64 yaşında evli ve dört çocuk babası Nazım Tunç, beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Dün Yalova Devlet Hastanesine gelen uzman doktorlar, ailesi tarafından organları bağışlanan Tunç'un karaciğerlerini İstanbul'a ve böbreklerini ise Bursa'ya zamanla yarışarak yetiştirdi. Alınan bilgiye göre, her iki şehirde bekleyen hastalara nakiller yapıldı. Hayatını kaybederken başkalarını hayata bağlayan Nazım Tunç'un cenazesi bugün Kılıç köyüne defnedildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

İstanbul, Bursa, Yalova, Güncel
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