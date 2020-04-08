Organları 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

AMASYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cemafer Bülbül'ün (74) organları 3 kişiye umut oldu.

Amasya'da beyin kanaması teşhisi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Cemafer Bülbül'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Bülbül'ün karaciğeri Samsun'a, böbrekleri ise Ankara'daki hastalara gönderildi.