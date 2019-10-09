Son Dakika Haberleri: Organları 4 hastaya umut oldu
Son Dakika Güncel Organları 4 hastaya umut oldu

Organları 4 hastaya umut oldu

1 saat önce

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu.

Organları 4 hastaya umut oldu, System.String[]

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de Arsin ilçesinde suda boğulma tehlikesi sonucu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 21 yaşındaki Zeynel Yeşilyurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilyurt'un beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası ailesi tarafından bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri sağlık ekiplerince alındı.

Gencin kalbi Sağlık Bakanlığının temin ettiği araçlarla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek organ bekleyen hastaya, karaciğer Samsun'da, böbrekler ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Hastane yönetimi, Yeşilyurt ailesine organ bağışında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Yeşilyurt, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı
Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil" Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organları 4 hastaya umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]