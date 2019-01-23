Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sürücünün organları 4 kişiye umut oldu.

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sürücünün organları 4 kişiye umut oldu.



Torul ilçesinin Budak köyü yakınlarında, 11 Ocak'ta yamaçtan kopan kaya parçası, Gümüşhane'den Giresun'a seyir halindeki Adem Temel'in (42) kullandığı 28 EH 048 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Ön camı kırarak içeri giren kaya parçasının isabet ettiği Temel'in kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.



Kazada ağır yaralanan sürücü Temel ile hafif yaralanan Uğur Alim (32), Esranur (16) ve Ertuğrul Ahmet Temel (20), 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir dizi ameliyat geçiren Temel'in, yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkililerinin çabası sonucu Temel'in yakınlarınca bağışlanan kalp kapakçığı, böbrekleri ve karaciğeri, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden gelen ekip tarafından 5 saat süren operasyonla alınarak nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.



"Ülkemizde bu organlara ihtiyaç duyan insanlar olduğunu biliyoruz"



Organları 4 kişiye umut olan sürücünün yeğeni Fatih Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gün boyunca umutla iyi haber bekledikleri amcasının vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



Hastane yöneticilerinin organ bağışı konusunda kendilerine ulaştıklarında konuyu ailece değerlendirdiklerini belirten Temel, şöyle devam etti:



"Bu süreçte bize denseydi ki amcamın kurtuluşu bir ülkede bir organa bağlı, inanın bunun için çaba sarf ederdik. Ülkemizde bu organlara ihtiyaç duyan insanlar olduğunu biliyoruz. Ailecek bu doğrultuda amcamın organlarını bağışlamayı uygun gördük. 12 gün boyunca hastaları gördükçe ihtiyaç olduğunu ve bu kararı vermemiz gerektiğini düşündük. İnsanlara umut olmak için tekrardan yeni bir hayat kazanmalarına vesile olabilmek için bu kararı aldık. Allah'tan bu organları kullanacak insanlara sağlıklı bir ömür diliyorum."



Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ertuğrul Kara da yaşamını yitiren Temel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Gümüşhane'de her geçen gün vatandaşların organ bağışı konusuna bilinçlendiğine işaret eden Kara, "Son 7 ay içinde bu 3'üncü organ bağışımız." dedi.

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