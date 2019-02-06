Organları 4 Kişiye Umut Oldu

ERZİNCAN'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Kırkoç'un (44) organları, Samsun, Erzurum ve İstanbul'daki 4 hastaya umut oldu.

ERZİNCAN'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Kırkoç'un (44) organları, Samsun, Erzurum ve İstanbul'daki 4 hastaya umut oldu.



Erzincan'da yalnız yaşayan Sevgi Kırkoç, geçirdiği beyin kanaması nedeniye Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kırkoç'un tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Kırkoç'un yakınları ile görüşen doktorlar organ bağışı ile ilgili izin aldı. Sabah saatlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Erzincan'a gelen cerrah ekibi yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından bağışlanan karaciğer, böbrek ve kalp kapakçıklarını başarılı bir operasyonla aldı. Sevgi Kırkoç'un karaciğeri Samsun'a, iki böbreği Erzurum'a ve kalp kapakçıkları İstanbul'a gönderildi.



'BİR HÜZÜN SEVİNCE DÖNÜŞTÜ'



Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, beyin kanaması sonucu hastanede 10 gündür tedavi altında olan Sevgi Kırkoç'un hayatını kaybettiğini belirterek; "Ailesine organ bağışı önerisinde bulunduk, sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bir hüznün sevince dönüşmesini bildiler. Hastamız vefat etti fakat yeni canlara da umut oldu" diye konuştu.



- Erzincan

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