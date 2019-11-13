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Organları 5 hastaya umut oldu

7 saat önce

Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un (54) organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.

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Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un (54) organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.


Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden 10 Kasım günü geçirdiği beyin kanaması sonrası sevk olarak Sivas Numune Hastanesine gelen Hülya Şenol, dün öğle saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, Hülya Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un sağ ve sol böbrekleri, karaciğeri, kornea ve kalbi alındı. Organ nakli bekleyen 5 hasta için sağ böbrek, karaciğer ve kornea Samsun'a, sol böbrek Erzurum'a ve kullanılacak olan kalp kapakçıkları ise İstanbul'a gönderildi.


Numune Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Gülseren Apak, yaptığı açıklamada, "10 Kasım tarihinde Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu hastanemize sevkli gelen 54 yaşındaki bir kadın hastamızın sağlık durumu 2 gündür yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün öğle saatlerinde hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Aile görüşmemiz sonucunda aile organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan işlemlerin ardından sabah 6 çeyrekte ameliyat başladı. Samsun sağ böbreğini, karaciğerini ve korneasını kendi merkezlerinde kayıtlı olan hastalara götürecek. Sol böbreği Erzurum'a gidecek. Kalbin tamamı çıkarılmasına rağmen kalbin kapakçıkları kullanılacak oda İstanbul da bir hastaya nakil edilecek. Şu an ameliyatlar hala devam ediyor. Organlarımızın tamamının saklama koşullarını sağlayarak nakil merkezlerine gidip hastalara nakledilecekler" dedi. - SİVAS

Şebinkarahisar, Samsun, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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