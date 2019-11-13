Son Dakika Haberleri: Organları 5 hastaya umut oldu
Son Dakika Genel Organları 5 hastaya umut oldu - Son Dakika

Organları 5 hastaya umut oldu

6 saat önce

Organları 5 hastaya umut oldu Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacakSİVAS - Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.

Organları 5 hastaya umut oldu

Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak

SİVAS - Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut olacak.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden 10 Kasım günü geçirdiği beyin kanaması sonrası sevk olarak Sivas Numune Hastanesi'ne gelen Hülya Şenol dün öğle saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, Hülya Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un sağ ve sol böbrekleri, karaciğeri, kornea ve kalbi alındı. Organ nakli bekleyen 5 hasta için sağ böbrek, karaciğer ve kornea Samsun'a, sol böbrek Erzurum'a ve kullanılacak olan kalp kapakçıkları ise İstanbul'a gönderildi.

Numune Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Gülseren Apak, yaptığı açıklamada, "10 Kasım tarihinde Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu hastanemize sevkli gelen 54 yaşındaki bir kadın hastamızın sağlık durumu 2 gündür yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün öğle saatlerinde hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Aile görüşmemiz sonucunda aile organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan işlemlerin ardından sabah 6 çeyrekte ameliyat başladı. Samsun sağ böbreğini, karaciğerini ve korneasını kendi merkezlerinde kayıtlı olan hastalara götürecek. Sol böbreği Erzurum'a gidecek. Kalbin tamamı çıkarılmasına rağmen kalbin kapakçıkları kullanılacak oda İstanbul da bir hastaya nakil edilecek. Şuan ameliyatlar hala devam ediyor. Organlarımızın tamamının saklama koşullarını sağlayarak nakil merkezlerine gidip hastalara nakledilecekler" dedi.

Organları 5 hastaya umut oldu

Şebinkarahisar, 10 Kasım, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 06:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organları 5 hastaya umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]