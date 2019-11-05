Son Dakika Haberleri: Organları 7 hastaya hayat verdi
Son Dakika Güncel Organları 7 hastaya hayat verdi

Organları 7 hastaya hayat verdi

6 saat önce

Hatay'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından isminin açıklanması istenmeyen bir kişi, 7 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

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Hatay'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından isminin açıklanması istenmeyen bir kişi, 7 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen erkek şahsın, ailesi tarafından bağışlanan kalbi, akciğeri, karaciğeri, korneaları ve böbrekleri sağlık ekiplerince alındı.

Şahsın kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek organ bekleyen hastaya, akciğeri Ankara Şehir Hastanesi, karaciğeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, 2 korneası ve 2 böbreği de Adana Şehir Hastanesinde nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, sağlık çalışanları başta olmak üzere herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Son yıllarda organ naklinde gelinen noktaya bakıldığında Hatay'ın da bu konuda gurur kaynağı olduğunu gördüklerini belirten Hambolat, "Ancak dünyada ve ülkemizde organ bağışı, umut bekleyen hastalara binaen yetersiz. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi ve organ bağışına teşvik edilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürülmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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