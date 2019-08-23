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Organları bağışlanan çocuk yaşından fazla kişiye umut oldu

1 saat önce

Organları bağışlanan çocuk yaşından fazla kişiye umut olduMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, havuza düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, dört günlük yaşam savaşını kaybetti.

Organları bağışlanan çocuk yaşından fazla kişiye umut oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, havuza düşmesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk, dört günlük yaşam savaşını kaybetti. Ailenin çocuklarının organlarını bağışlama kararı, 4 hastanın umudu oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde oyun oynarken havuza düşen R.K., çevredekiler tarafından fark edilerek özel bir hastaneye kaldırıldı. Dört gün boyunca yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Dün gece İstanbul'dan gelen uçak ambulans ile çocuğun karaciğer ve böbrekleri alındı.

Çocuğun bağışlanan organları, İstanbul ve Diyarbakır'daki 4 çocuğa nakledildi.

İstanbul, Artuklu, Mardin, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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