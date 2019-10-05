Organları bağışlanan genç kızın cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi defnedildi.

Kurnaz'ın cenazesi, amcası Mithat Kurnaz tarafından adli tıp morgundan alınarak, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Anne Emine Kurnaz, tabutun üzerine duvak bağladı. Helallik alınmasının ardından cenaze, Merkez Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anne Kurnaz'ın cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, bir hafta önce motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün önce kalp krizi geçiren eşini kaybeden Emine Kurnaz, oğlunun yaşamını yitirdiği kazada beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı.