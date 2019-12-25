Organlarını bağışlayan vatandaşlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Şırnak 'ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından organlarını bağışlayan vatandaşlara, teşekkür belgesi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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