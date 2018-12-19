Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 2 Hastaya Umut Oldu

Organlarıyla 2 Hastaya Umut Oldu

2 saat önce

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya nakledildi.

Organlarıyla 2 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya nakledildi.


Alınan bilgiye göre, beyin kanaması nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan 87 yaşındaki N.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.


Aile ile iletişime geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri Uzman Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken, organ bağışı konusunda aileyi ikna etti.

Çanakkale'den gelen ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonla N.K'den alınan böbrekler Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki iki ayrı hastaya nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Güncel
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