Organlarıyla 2 Hastaya Umut Oldu
2 saat önce
Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya nakledildi.
Balıkesir
'de beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya nakledildi.
Alınan bilgiye göre, beyin kanaması nedeniyle Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesine kaldırılan 87 yaşındaki N.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Aile ile iletişime geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri Uzman Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken, organ bağışı konusunda aileyi ikna etti. Çanakkale
'den gelen ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonla N.K'den alınan böbrekler Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki iki ayrı hastaya nakledildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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