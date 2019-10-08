Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 3 hastaya umut olacak
Son Dakika Güncel Organlarıyla 3 hastaya umut olacak

Organlarıyla 3 hastaya umut olacak

41 dakika önce

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut olacak.

Organlarıyla 3 hastaya umut olacak, System.String[]

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de kalp krizi sonucu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Hüseyin Eskin, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskin'in dün beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında ailesi tarafından bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, sağlık ekiplerince alındı.

Böbrekler İzmir Kent Hastanesi, karaciğer ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Eskin'in ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Denizli'de başlattıkları "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesiyle organ bağışına duyarlılığı artırdıklarını belirten Öztürk, "Projemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Denizli'de yaklaşık 10 bin kişi organ bağışında bulundu." ifadesini kullandı.

Kalp Krizi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pkk yaktı, devlet yaptı
Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:36:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 3 hastaya umut olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]