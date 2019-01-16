Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 3 Hastaya Umut Oldu

Organlarıyla 3 Hastaya Umut Oldu

27 dakika önce

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bir kişinin organları üç hastaya umut oldu.

Organlarıyla 3 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bir kişinin organları üç hastaya umut oldu.

3 gün önce Ondokuz Mayıs Üniveristesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alınan Saliha K. (63) yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinatörlüğü, hayatını kaybeden kişinin ailesi ile organ bağışı için bir görüşme yaptı. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine ölen şahsın iki böbreği İstanbul'a ve karaciğeri ise Samsun'daki hastalara nakledilmek üzere görevli doktorlar tarafından çıkartıldı. İstanbul'daki hastaya nakledilecek böbrekler hava yolu ile gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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