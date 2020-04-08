Organlarıyla 3 kişiye can olacak - Son Dakika

AMASYA'da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cemafer Bülbül'ün (74) organları, 3 kişiye umut oldu.

Amasya'da, beyin kanaması teşhisi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cemafer Bülbül'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Bülbül'ün karaciğeri Samsun'a, böbrekleri ise Ankara'daki hastalara gönderildi. Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını şifa bekleyen hastalara ilettiklerini belirterek "Covid-19 salgını sürecinde hastalarımızın öncelikli ve özellikli tıbbi ihtiyaçlarını, tıbbi bakımlarını yapmaya şehrimizin 3'üncü basamak hastanesi olarak devam etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanlarımız var güçleriyle her an kesintisiz olarak sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteler. Hastamızın karaciğer ve böbreklerini nakil adayı olan hastalara transfer etmek için ameliyatımız gerçekleştirildi" dedi.