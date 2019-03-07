Organlarıyla 3 Kişiye Hayat Verdi

Kilis'te beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, Gaziantep'te nakil için bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Kilis'te beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, Gaziantep'te nakil için bekleyen 3 kişiye umut oldu.



Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce "Hipertansiyona bağlı beyin kanaması" nedeniyle hastaneye getirilen ve ameliyat edilen Ayşe Koyuncu'nun (55) beyin ölümü gerçekleşti.



Kilis Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi yetkililerinin, hastanın yakınlarıyla yaptıkları görüşmede, organ bağışı için onay alınması üzerine Gaziantep Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi'nden gelen ekipler, hastanın böbrek ve kornealarını alarak yıllardır nakil için bekleyen 3 kişiye nakledilmek üzere Gaziantep'e götürdü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok

Brexit İçin Son 22 Gün