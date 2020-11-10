Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk annesi Tuna'nın ailesi, Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Emine Karakaya , Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptıkları görüşmelerin ardından organları bağışlamaya karar verdi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki reanimasyon yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 yaşındaki Hafize Tuna'nın yapılan tıbbi müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

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