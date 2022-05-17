Son dakika haberi | KAZADA ÖLEN MUSTAFA'NIN ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU

ESKİŞEHİR'de trafik kazası sonucu beyin kanaması geçirip tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut'un (38) ailesinin bağışladığı organları, 5 kişiye hayat verdi. Oğluyla gurur duyduğunu gözyaşlarıyla anlatan anne Yaşariye Korkut (55), 'Benim oğlum çok iyi bir çocuk, çok iyi bir evlattı. Onunla gurur duyuyorum. Onun organlarını bağışladım. Benim oğlum 5 kişiye hayat verdi' dedi.

Eskişehir'de inşaat işçisi ve 2 çocuk babası Mustafa Korkut, geçen 3 Mayıs'ta Alpu ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkut'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Korkut'un doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Korkut'un organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanede yapılan operasyonla Korkut'tan alınan iki böbrek, karaciğer, iki kornea Ankara ve İstanbul'a gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

'28 BİNDEN FAZLA HASTA NAKİL BEKLİYOR?

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Sungur, Türkiye'de 28 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini söyledi. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle her yıl 4 bin hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Sungur, 'Organ nakli ülkemizde sosyal bir problem. Ülke genelinde yaklaşık 28 binden fazla organ nakli bekleyen hastamız var. Karaciğer, böbrek, kornea, kalp ve akciğer bekleyenler var. Eskişehir Şehir Hastanemiz kurulduğundan beri 117 beyin ölümü tespiti, 36 organ vericisi tespit ederek biz bu duruma elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 7 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut'un organları da 5 kişide hayat buldu. Bu anlamda ailesine teşekkür ediyoruz, Mustafa Korkut'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunun sonrası için de örnek olmasını temenni ediyoruz' dedi.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM?

Mustafa Korkut'un annesi Yaşariye Korkut, kazada ölen oğlunun organlarını düşünmeden bağışladığını söyledi. Herkesin organlarını bağışlayarak başka hastalara umut olması gerektiğini ifade eden anne Korkut, 'Oğlum trafik kazası geçirmiş, hastaneye getirmişler. Ben hastanede gördüm. Benim oğlum çok iyi bir çocuk, çok iyi bir evlattı. Onunla gurur duyuyorum. Onun organlarını bağışladım. Benim oğlum 5 kişiye hayat verdi. Herkes organlarını bağışlasın, organ bekleyenlerin hayatlarını kurtarsınlar, onlar da yaşasınlar. Ben evladımla gurur duyuyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama oğlumun organları yaşıyor. Çok mutluyum. 5 kişiye hayat verdi' şeklinde konuştu.