Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu

Erzincan'da, beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki Sevgi Kırkoç'un ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

Erzincan'da, beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki Sevgi Kırkoç'un ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.



Kentte, 27 Ocak'ta evinde rahatsızlanan Sevgi Kırkoç, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Beyin kanaması geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Kırkoç'un dün beyin ölümü gerçekleşti.





Kırkoç'un vefatının ardından organları, hastanenin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ile hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.





Ailenin kararı üzerine organların alınması için Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinden görevli uzman ekip kara yoluyla Erzincan'a geldi.



Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Kırkoç'dan alınan karaciğer Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbrekler Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kalp ise İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesine nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



"Toprak olmasın"



Başhekim Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkoç'un organlarının 4 hastaya umut olacağını bildirdi.





Çimen, şunları söyledi:





"Hastamızın 10 gündür yoğun bakım servisinde tedavisini sürdürüyorduk ancak dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamızı kaybettik. Biz daha sonra organların bağışlanması için ailesi ile görüştük. Ailenin organları bağışlamasıyla bir hüznü sevince dönüştürmesini bildiler. Hastamız vefat etti ancak organları ile yeni canlara umut oldu. Kendisinden alınan karaciğer, iki böbrek ve kalbi başkalarına umut olması için yola çıktı. Organ bağışı umuttur, organ bağışı insanlıktır. Toprak olmasın, yeni hayatlara umut olsun."

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