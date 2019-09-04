Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek
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Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)CENAZESİ DEFNEDİLDİNazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi. İkindi vaktinde, Kestel Camisi'nde kılınan cenaze namazına, İnanç'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki kırsal mahallelerden vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.
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