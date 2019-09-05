Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)
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Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek (2)

1 saat önce

DEFNEDİLDİNazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi.

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DEFNEDİLDİ
Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayıyla organları bağışlanan ve 4 kişiye hayat verecek olan, 2 çocuk babası Mustafa İnanç'ın (47) cenazesi, Nazilli'nin kırsal Kestel Mahallesi'nde toprağa verildi. İkindi vaktinde, Kestel Camisi'nde kılınan cenaze namazına, İnanç'ın ailesi ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki kırsal mahallelerden vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Mustafa İnanç köy mezarlığında toprağa verildi.


Kestel Mahallesi, Nazilli, Kestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
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