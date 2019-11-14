Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi - Son Dakika

Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi

6 saat önce

SİVAS'ta, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları, 5 hastaya umut olan Hülya Şenol (54) bugün memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verildi.

Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi, System.String[]
SİVAS'ta, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları, 5 hastaya umut olan Hülya Şenol (54) bugün memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verildi.

?Şebinkarahisar'da, 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren evli ve 2 çocuk annesi Hülya Şenol'un, tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesi'nde, dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin görüştüğü aile, Şenol'un organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından 3 saatlik operasyonun ardından Hülya Şenol'un organları alındı. Şenol'un bir böbreği, karaciğeri ve korneasının Samsun'da, diğer böbreğinin Erzurum'da, kalp kapakçığının ise İstanbul'da nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hülya Şenol için bugün Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şenol'un yakınları ile halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şenol'un cenazesi aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Burhan Şenol, eşinin televizyonlarda organ bağışı ile ilgili haberlerden etkilenerek sağlığında böyle bir karar aldığını belirtip, "Beyin ölümü olduktan sonra organ bekleyenler içinde bir fırsat olduğunu düşündük. Organlarını aile olarak da bağışladık. Zaman zaman dizilerde filmlerde izlediği örneklerde 'keşke bize de böyle fırsat olsaydı, bizde verseydik' derdi. Dileğim, eşimin organlarının organ bekleyenlere uyum sağlaması ve onları yaşatmasıdır" dedi.


- Şebinkarahisar
Şebinkarahisar, Giresun, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]