Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim
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Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

1 saat önce

Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakimBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un organları 5 kişiye umut oldu.

Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılın başlamasıyla birlikte Durmuş'un okuduğu okulda ise hüzün hakim.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Lise üçüncü sınıfa geçen Samet Durmuş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Samet Durmuş'un bütün organları ailesi tarafından bağışlandı. Durmuş'un organları 5 kişiyi hayata bağladı. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Samet Durmuş'un sınıfında ise hüzün hakim. Okuldaki arkadaşları Samet'in oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu. Öte yandan Durmuş'un kaza geçirdiği gün tarlaya çalışmak için gittiği ve daha ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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