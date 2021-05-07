Organlarıyla 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

07.05.2021 16:09

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: -"Pandemiye rağmen nakil bekleyen hastalara umut oluyoruz" Organlarıyla 5 kişiye umut oldu Aynı anda iki böbrek nakli gerçekleşti Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde anevrizma tanısıyla...

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz:

-"Pandemiye rağmen nakil bekleyen hastalara umut oluyoruz"

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Aynı anda iki böbrek nakli gerçekleşti

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde anevrizma tanısıyla 4 gündür tedavi gören 60 yaşındaki K.K.'nın bağışlanan organları 3 kişiye umut, 2 kişiye ise ışık oldu.

Bursa'da yaşayan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde anevrizma tanısıyla 4 gündür tedavi gören 60 yaşındaki K.K. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. Korneaları dahil olmak üzere organları bağışlanan hasta, 3 kişiye umut 2 kişiye ışık oldu. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet binasında gerçekleşen operasyonda aynı anda iki hastaya böbrek nakli yapılırken, kornealar ise yine aynı hastanede organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi. Bağışlanan karaciğer ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakil bekleyen hastaya kullanılmak üzere gönderildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murat Öztürk; bağışlanan organların hastalara umut olduğunu söyledi.

İki böbrek naklini iki ayrı hastaya aynı anda gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Op. Dr. Öztürk, nakil sonrasında hastaların durumlarının iyi ve ameliyat sonrası takiplerinin devam ettiğini belirtti.

Böbrek nakillerinin 32 yaşında 6 yıldır diyalize giren ve 24 yaşında 7 yıldır diyalize giren iki hastaya yapıldığını dile getiren Op. Dr. Öztürk, "Uzun süredir diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan bu hastalar için asıl tedavi böbrek transplantasyonudur. Listede bekleyen hastalar bu süreyi diyalizle geçiriyorlar ama asıl organ nakli gerektiği için heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Biz bağışlanacak organ çıktığı zaman bir gün öncesinde beş veya altı tane nakil bekleyen adayımızı merkezimize çağırıyoruz. En çok organ uyumu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre uyan hastamıza nakil işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız dediğim gibi biri altı diğeri yedi senedir diyalize giren ve oldukça genç hastalar ve merhumenin yaptığı bağış sayesinde çok şükür ikisi de sağlığına kavuştuklarını" dile getirdi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezinin 3,5 yıldır faaliyet gösteren bir merkez olduğunu açıklayan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kahvecioğlu ise "Göreceli olarak genç bir merkez olmamız neticesiyle bekleme listesindeki hasta sayılarımız bayağı düşük. Bu da tabi ki bekleme listesine girme talebi olan kişiler için oldukça avantajlı. Çünkü ne kadar az kişi olursa, sıranın da o kadar çabuk gelme ihtimali olacak. Bundan dolayı aslında son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarımızı hastanemiz organ nakli listesine kaydolması için bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da burada hafta sonu yaşadığımız mutluluk gibi, hasta ve yakınlarının mutluluğunu sağlamak amacıyla organlarını bağışlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda yapılan iki böbrek naklinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Nilüfer Ek binasında bulunan Böbrek Nakli Merkezimizde nakiller en iyi şartlarda yapıldığını vurguladı.

Bursa Bölgesinin yapılan çalışmalarla organ bağışına yıllardır öncülük ettiğine işaret eden Dr. Yavuzyılmaz, "Pandemiye rağmen organ bağışında yapılan çalışmalarla bölgemiz liderliğini koruyor ve bağış bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde 2020 yılında yapılan toplam böbrek ve karaciğer nakillerinin yüzde 12'si kadavradan yapılırken, bölgemizde ise yapılan toplam böbrek nakillerinin yüzde 50'si, karaciğer nakillerinin ise yüzde 60'ı kadavradan yapıldığını" sözlerine ekledi

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu
Organlarıyla 5 kişiye umut oldu
Organlarıyla 5 kişiye umut oldu
Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Organlarıyla 5 kişiye umut oldu - Son Dakika


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