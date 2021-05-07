Son dakika haberi: Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut, 2 kişiye de ışık oldu - Son Dakika

Bursa'da anevrizma tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden kadının bağışlanan organları, 3 kişiye umut, 2 kişiye ise ışık oldu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da yaşayan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde anevrizma tanısıyla 4 gündür tedavi gören 60 yaşındaki K.K, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin isteği üzerine organları ve korneaları bağışlandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer ek hizmet binasında gerçekleşen operasyonda aynı anda iki hastaya böbrek nakli yapılırken, kornealar ise yine aynı hastanede organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi. Bağışlanan karaciğer ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, nakil bekleyen bir hasta için gönderildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Murat Öztürk, organları bağışlanan merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek bağışlanan organların hastalara umut olduğunu ifade etti. İki böbreğin naklini iki ayrı hastaya aynı anda gerçekleştirdiklerini aktaran Öztürk, nakil sonrasında hastaların durumlarının iyi olduğunu ve ameliyat sonrası takiplerinin devam ettiğini anlattı.

Böbrek nakillerinin 32 yaşında 6 yıldır diyalize giren ve 24 yaşında 7 yıldır diyalize giren iki hastaya yapıldığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Uzun süredir diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan bu hastalar için asıl tedavi böbrek transplantasyonudur. Listede bekleyen hastalar bu süreyi diyalizle geçiriyorlar ama asıl organ nakli gerektiği için heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor. Biz bağışlanacak organ çıktığı zaman bir gün öncesinde beş veya altı tane nakil bekleyen adayımızı merkezimize çağırıyoruz. En çok organ uyumu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre uyan hastamıza nakil işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız dediğim gibi biri 6 diğeri 7 senedir diyalize giren ve oldukça genç hastalar ve merhumenin yaptığı bağış sayesinde çok şükür ikisi de sağlığına kavuştular."

"Hastalarımızı, hastanemiz organ nakli listesine kaydolması için bekliyoruz"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezinin 3,5 yıldır faaliyet gösteren bir merkez olduğunu anımsatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kahvecioğlu da "Göreceli olarak genç bir merkez olmamız neticesiyle bekleme listesindeki hasta sayılarımız bayağı düşük. Bu da tabii ki bekleme listesine girme talebi olan kişiler için oldukça avantajlı. Çünkü ne kadar az kişi olursa sıranın da o kadar çabuk gelme ihtimali olacak. Bundan dolayı aslında son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarımızı, hastanemiz organ nakli listesine kaydolması için bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da burada hafta sonu yaşadığımız mutluluk gibi, hasta ve yakınlarının mutluluğunu sağlamak amacıyla organlarını bağışlamaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hastanede aynı anda yapılan iki böbrek naklinin mutluluk verici olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Nilüfer Ek Binasında bulunan Böbrek Nakli Merkezi'nde nakillerin en iyi şartlarda yapıldığını vurguladı. Bursa bölgesinin yapılan çalışmalarla organ bağışına yıllardır öncülük ettiğine işaret eden Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen organ bağışında yapılan çalışmalarla bölgemiz liderliğini koruyor ve bağış bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde 2020 yılında yapılan toplam böbrek ve karaciğer nakillerinin yüzde 12'si kadavradan yapılırken, bölgemizde ise yapılan toplam böbrek nakillerinin yüzde 50'si, karaciğer nakillerinin ise yüzde 60'ı kadavradan yapıldı."