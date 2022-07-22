Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi - Son Dakika
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Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi

22.07.2022 17:09
Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi

Kocaeli'de 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve organları 6 hastaya nakledilen Mücahit Tunçbilek'in ismi, Gölcük ilçesindeki bir spor salonuna verildi.

Kocaeli'de 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve organları 6 hastaya nakledilen Mücahit Tunçbilek'in ismi, Gölcük ilçesindeki bir spor salonuna verildi.

Düzenlenen programda Tunçbilek için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, evlat acısını yaşayan herkese Allah'tan sabırlar diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da geçen sene meclis toplantısında Mücahit Tunçbilek'in isminin bu spor salonuna verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, onun adının burada hep yaşayacağını bildirdi.

Baba Vahit Tunçbilek ise hayatını kaybeden oğlunun 6 organının bağışlandığını dile getirerek, organların nakledildiği bazı kişilerin de burada olduğunu kaydetti.

Oğlunun adının sonsuza kadar burada yaşayacağını ifade eden Tunçbilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Tunçbilek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Karadağ, Mehmet Uzun, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, 17 Nisan 2018'de tır ile minibüsün karıştığı kazada tır şoförü yaşamını yitirmiş, minibüste bulunan ve yaralanan dönemin Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi, bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleriyle 2 koruma hastaneye kaldırılmıştı.

Minibüs şoförü Tunçbilek, 1 saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, 8 günlük mücadelenin sonucunda hayatını kaybetmişti. Kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Tunçbilek'in organları, 6 hastaya nakledilmişti.

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Kaynak: AA

Tunçbilek, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi - Son Dakika

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