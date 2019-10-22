Organlarıyla hastalara umut olacak

Karabük'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan kornea ve karaciğeri, organ bekleyen hastalara umut olacak.

Özel Medikar Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden beyin kanaması teşhisiyle 16 Ekim'de Karabük'e sevk edilen Erdoğan İnamoğlu'nun (52), doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alper İynem tarafından hastanın ailesiyle yapılan görüşme sonucu İnamoğlu'nun organları bağışlandı.

Ulusal Organ Bağış Koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek, gelen ekipler tarafından İnamoğlu'nun uygun bulunan organlarından 2 korneası ve karaciğeri alındı.

İnamoğlu'nun organları uygun hastalara nakledilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.