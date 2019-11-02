Organlarıyla üç hastaya umut olacak

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, üç hastaya umut olacak.

Lüleburgaz ilçesinde beyin kanaması sonucu Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan ve iki gündür tedavisi süren Naim Birden'in (58) beyin ölümü gerçekleşti.

Birden'in organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti.

Birden'in organları İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özçelik ile İstanbul İstinye Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Barış Akbuz tarafından Kırklareli Devlet Hastanesinde yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla alındı.

"Herkesi organ bağışına davet ediyorum"

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan karaciğer ve böbreklerin, İstanbul'daki üç hastaya nakledileceğini söyledi.

Türkiye'de kronik böbrek yetmezliğinden muzdarip 70 bine yakın hastanın bulunduğunu anlatan Özelik, şöyle konuştu:

"Yılda 3 bin civarında böbrek nakli, 1500 civarında karaciğer nakli yapabiliyoruz. Yapacağınız bağışlarla bu sayılar artacak, daha çok hasta sağlığına kavuşacak. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Organ Bağışı Haftası'nda böyle bir bağışta bulundukları için. Bu konuda toplumsal duyarlılığı artırarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi organını bağışlamaya davet ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise tarihi bir ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının başka hastalara umut olacağını vurgulayan Cerit, "Öncelikle hastamızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu konuda karar veren ailemize çok teşekkür ediyorum. Üç hastamızın hayatı bu organlar sayesinde kurtulacak." dedi.