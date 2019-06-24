Organlarıyla umut olan Kemal Kuşum unutulmadı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2018-2019 döneminde öğrenimlerini tamamlayan 266 hemşirelik öğrencisi için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da mezuniyet töreni düzenlendi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları 7 hastaya umut olan Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kemal Kuşum mezuniyet töreninde unutulmadı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezuniyet törenine, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ülkü Güneş, Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Ebru Melek Benligül, Ege Üniversitesi Hemşirelik Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Figen Yardımcı, Hemşire Eğitimciler Derneği Başkanı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 23 yaşındaki Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi KemalKuşum'un fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisiyle başladı.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan, törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Kuşum'un vefatının başta Hemşirelik Fakültesi olmak üzere tüm Ege Üniversitesi ailesini derinden üzdüğünü belirten Prof. Dr. Ersan, "Kemal, çalışkanlığı ve başarılarıyla örnek bir öğrenciydi. Onun zamansız kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. İnanıyoruz ki Kemal Kuşum şu an aramızda ve bizleri izliyor" diye konuştu.

"Daha büyük sorumluluklar üstleneceksiniz"

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Ersan, "Sevgili gençler; bugün hepiniz Egeli olmanın ayrıcalığını yaşayarak mezun oluyorsunuz. Ege Üniversitesi'nde geçirdiğiniz eğitim hayatınız boyunca mutlaka acı tatlı anılarınız olmuştur. Unutmayınız ki bu anılarınız yaşam boyu güzel bir şekilde hatırlanacağınız hikâyeler olarak sizinle gelecek. Bundan böyle daha büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Sizleri, üstleneceğiniz sorumlulukları yerine getirebilecek donanıma sahip olarak mezun ettiğimize inanıyoruz. Artık ülkemizin dört bir yanına dağılıp bu kutsal mesleğe başlamaya hazırsınız. Hepinize başarılı bir kariyer, huzur dolu bir yaşam diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Hemşirelik fakültesinin başarılarından ve tarihsel gelişiminden bahseden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, mezun öğrencilere seslenerek, "Topluma sunacağınız sağlık hizmetlerinin kalitesinden hiç şüphem yok. Marka olan üniversitemizden, akredite fakültemizden mezun oluyorsunuz. İnsani ve mili değerlerimiz ile birlikte tahammül, kabul, empati tedavi tepsinizde hep olsun. Ayrıca güven, cesaret ve özgünlük sizi siz yapanlar olsun. Sevgi insandan daha uzun yaşar, ölümsüzdür bunu belleğinizde hep tutun. Sözlerimi çizdiği yolda inkılaplarıyla ilerlediğimiz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile bitirmek isterim, 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden O'nun efendisidir.' Hepinizi sevgimle kucaklıyor, yaşam yolunuzun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Hemşire, sağlık sisteminin temel taşıdır"

Fakülte birincisi Hemşire Gamze Orun ise " Hemşirelik yüksek bilgi birikimi ve profesyonel davranış temeli üzerine kurulmuş bir meslek dalıdır. Sağlık sisteminin temel taşı, sağlık ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü bizler doğada her şeyden daha kutsal olan insan sağlığını koruyan, geliştiren, tedavi eden bir mesleğe sahibiz. Çok şanslıyız ki bize bu becerileri öğreten, emek harcayan dev bir kadroya sahibiz. Hocalarımızın hep dediği gibi Egeli olmanın ayrıcalıklarının farkında olarak bize kattıkları bilgi birikimi ile her yerde farkımızı gösterip, hastalarımıza hümanist ve bütüncül bakış açısıyla bakım vereceğimize eminim. Bizler kendimize rehber olarak, tarihimize adını yazdıran Çanakkale Savaş'ında, Kurtuluş Savaş'ında kahramanca savaşan, hizmet veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Safiye Hüseyin'ler, Gevher Nesibe'ler gibi nice kahraman ve fedakar hemşireler gördük. Ve bu rehberlerimizin izinde mesleğimize adım atıyoruz " diye konuştu.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dönem birincisi Hemşire Gamze Orun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan'dan mezuniyet belgesini aldı. Dönem ikincisi Hemşire Seda Utan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge'den, dönem üçüncüsü Hemşire Duygu Durmaz, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ülkü Güneş ve Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman'dan belgelerini aldılar.

Hemşirelik Fakültesini derece ile bitiren öğrencilere Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Ebru Melek Benligül ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Mezunları Dernek Başkanı Doç. Dr. Figen Yardımcı ödüllerini verdi. Dönem birincisi Hemşire Gamze Orun ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Törende merhum öğrenci Kemal Kuşum' a sembolik diploma takdimi yapıldı. Kep atma töreninin ardından mezuniyet töreni sona erdi.