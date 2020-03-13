Organlarıyla umut oldu - Son Dakika
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Organlarıyla umut oldu

6 saat önce

DENİZLİ'de, tabancayla kendini başından vuran ve beyin ölümü gerçekleşen Barış D.'nin (32), organları bağışlandı.

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DENİZLİ'de, tabancayla kendini başından vuran ve beyin ölümü gerçekleşen Barış D.'nin (32), organları bağışlandı. Uygun bulunan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi operasyonla alınırken, organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.

Merkezefendi ilçesinde geçen 10 Mart'ta Barış D., evinde kendini başından tabancayla vurarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ağır yaralı halde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Barış'ın beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi'nin görüşmesi sonucu ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. İzmir ve İstanbul'dan gelen ekipler, Barış'ın nakile uygun bulunan 2 böbreği, karaciğeri ve kalbini operasyonla aldı. Organların, organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi.Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, " Türkiye'de 2019 yılında canlıdan yapılan organ bağışlarında Denizli en çok bağış yapılan il oldu. Ben aileye baş sağlığı diliyorum. Hayattayken organ bağışında bulunduğunu beyan ederek bağışta bulunan ve yakınlarını kaybettikten sonra acılarını bir kenara bırakarak organ bekleyen hastalara umut olan tüm ailelere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:07 Kaynak: DHA
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