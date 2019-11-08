Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Bayburt Valiliği ziyareti sonrasında Vali Cüneyt Epcim ve beraberindeki komutanlarla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Orgeneral Çetin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından karşılandı. Orgeneral Çetin karşılamanın ardından Bodur'u makamında ziyaret ederek emniyet teşkilatı yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulundu.



Bir süre makamında görüştüğü Bodur ve kurum yöneticilerine görevlerinde başarı dileyen Orgeneral Çetin buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na geçti.



Orgeneral Çetin burada da kendisini karşılayan tören mangasını selamladı. Ziyareti anısına Komutanlık Şeref Defterini imzalayıp, yerleşke içerisinde oluşturulan alana fidan diken Orgeneral Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile makamında bir araya geldi.



İl Jandarma Komutanlığı'nda katıldığı toplantı ile ziyaretini sonlandıran Orgeneral Çetin programına devam etmek üzere kurumdan ayrıldı. - BAYBURT