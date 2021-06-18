Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı önünde karşılama mangasınca karşılanan Orgneral Çetin ve beraberindekiler, Bitlis Valiliğine geçti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Vali Oktay Çağatay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret esnasında bölgedeki askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Çetin ve protokol üyeleri daha sonra Eren-11 operasyonunda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin Tatvan Çekmece Köyü Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Çetin, şehidin amcasına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Çetin, ardından Eren-11 operasyonunda şehit olan güvenlik korucusu Cavit Çelik'in, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyündeki ailesine ziyarette bulundu.

Ailesine başsağlığı dilediği şehidin dedesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim armağan eden Çetin, Bitlis'teki Kapıtepe Üs Bölgesi'ne geçerek inceleme yaptı.

Orgeneral Çetin, üs bölgesinde askerlerle de bir süre sohbet etti. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, üs bölgesi hakkında Çetin'e bilgi verdi.

Bitlis- Baykan yolundaki Gazitepe Üs Bölgesi'ne de geçen Çetin ve beraberindeki heyet, burada görevli güvenlik güçleriyle sohbet etti.

İlbey ve Vali Oktay Çağatay, Çetin'e bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ve bölge hakkında bilgi verdi.

Orgeneral Çetin ve Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, ardından Siirt'te hareket etti.