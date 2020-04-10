Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Aktaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Orgeneral Çetin ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.