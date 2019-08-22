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Orgeneral Çetin'den Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

53 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Çetin'den Hatay Valisi Doğan'a ziyaret, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin de hazır bulundu.

Çetin ve Kıran, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Jandarma, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:42 Kaynak: AA
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