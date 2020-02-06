Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine Türk bayrağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine Türk bayrağı - Son Dakika

Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine Türk bayrağı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen güvenlik koruyucularının ailelerine Türk bayrağı hediye etti.

Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine Türk bayrağı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van- Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen güvenlik koruyucularının ailelerine Türk bayrağı hediye etti.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ile birlikte Alacayer Mahallesi'nde taziyeleri kabul edilen şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti. Orgeneral Çetin, "Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman güvenlik koruyucularımız can kurtarma çalışmalarında canlarından oldu. Şehitlik herkese nasip olmaz" dedi.


Orgeneral Çetin, daha sonra şehit yakınlarına Türk bayrağı takdim ederek baş sağlığı dileğinde bulundu. - VAN

Arif Çetin, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:34 Kaynak: İHA
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