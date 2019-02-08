Son Dakika Haberleri: Orgeneral Çetin'den Vali Gürel'e Ziyaret

Orgeneral Çetin'den Vali Gürel'e Ziyaret

35 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Faut Gürel'i makamında ziyaret etti.

Orgeneral Çetin'den Vali Gürel'e Ziyaret, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Faut Gürel'i makamında ziyaret etti.

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 27. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursları kapanış törenine katılan Orgeneral Çetin, törenin ardından Vali Gürel'i ziyaret etti.

Orgeneral Çetin'e, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak'ta eşlik etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Valilik makamında Vali Fuat Gürel ile bir süre görüşerek, kent hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orgeneral Çetin'den Vali Gürel'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]