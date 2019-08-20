Son Dakika Haberleri: Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti
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Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

2 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Kıran Operasyonu" kapsamında kentte bulunan Çetin, Eski Valilik Kavşağı ve Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafı ziyaret eden ve çocuklara hediye dağıtan Orgeneral Çetin, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Orgeneral Çetin'e, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşik etti.
Arif Çetin, Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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