Orgeneral Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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Orgeneral Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu

22.04.2022 00:58
Orgeneral Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonunu ziyaret etti.

Siirt'te çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte 'Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Abdulbaki Olgaç, güvenlik korucuları, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bir süre görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Orgeneral Çetin, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını dile getiren Orgeneral Çetin, "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Devlet olarak millet olarak hep birlikte bu vatan için, bu millet için, şanlı bayrağımız için, canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi

Ziyarete, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

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Arif Çetin, Jandarma, Şehit, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orgeneral Çetin, Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika


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