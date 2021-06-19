Orgeneral Çetin, Vali Hacıbektaşoğlu, Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin, Valilik ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte 10 Haziran 2021 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

Şehidin babası ve yakınları ile görüşerek, başsağlığı dileyen ve ailenin acılarını paylaşan Orgeneral Çetin, eli kanlı terör örgütü ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ettiğini belitti.

Şehidimizin kanının yerde kalmayacağını belirten Orgeneral Çetin, şehidin babasına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Okunan duanın ardından Doğan Köyü sakinleri ile görüşerek, sorun ve taleplerini dinleyen Orgeneral Çetin, köydeki çocuklarla da bir araya gelerek, kendileri ile sohbet etti. Çeşitli hediyeler verdi.

Doğan köyü üs bölgesinde kahraman Mehmetçikleri de ziyaret ederek, kendileri ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, daha sonra Şırnak iline geçti.

Doğan köyünde gerçekleştirilen taziye ziyaretinde, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız'da hazır bulundu.