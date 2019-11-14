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Son Dakika Güncel Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret - Son Dakika

Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret

6 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Orgeneral Ümit Dündar ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine geldi.

Dündar ve Erin, hastanede tedavi altına alınan 17 yaralının sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamadan etkilenen sivil vatandaşın kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu, yaralı 16 askerin ise taburcu olabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret

Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:47 Kaynak: AA
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