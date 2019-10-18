Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü

Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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