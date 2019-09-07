Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile güvenli bölgeyi görüştü
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Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile güvenli bölgeyi görüştü

38 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph F. Dunford'a, güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini belirtti.

Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile güvenli bölgeyi görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Orgeneral Joseph F. Dunford'a, güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." ifadesi yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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