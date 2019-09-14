Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Güvenli Bölge'yi görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Güvenli Bölge'yi görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Güvenli Bölge'yi görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede Güler'in mevkidaşına Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın başkenti Lubliana'da gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında ikili bir görüşme yapıldığı belirtildi.

GÜVENLİ BÖLGE KONUŞULDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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