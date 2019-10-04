Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü
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Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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