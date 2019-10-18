Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır."

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
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