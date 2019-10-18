Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:15 Kaynak: İHA
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır."
(İHA)
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