Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Alman Mevkidaşı ile Görüştü

Orgeneral Güler, Alman Mevkidaşı ile Görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.

Orgeneral Güler, Alman Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.

Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Orgeneral Zorn tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından iki komutan karargah binasına geçerek görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:32 Kaynak: AA

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