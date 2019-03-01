Orgeneral Güler, Alman Mevkidaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.



Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşıladı.



İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Orgeneral Zorn tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamladı.



Törenin ardından iki komutan karargah binasına geçerek görüştü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı