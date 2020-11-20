Orgeneral Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile telefonda görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda bir görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Orgeneral Güler ve Wolters arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede, NATO ile ilgili güncel konuların ele alındığı bildirildi.